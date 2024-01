Um novo e importante momento. É assim que pode ser definida essa segunda passagem de Roger Machado pelo Juventude. Não apenas para o treinador, que uma década atrás ainda engatinhava na função, como para o clube. Em 2014, o time alviverde iniciou a temporada com Geraldo Dellamore. Tinha salários atrasados e um ambiente muito conturbado. E, claro, isso influenciava diretamente no dia a dia do clube, no comando do vestiário.