Foi um jogo com dois tempos distintos. E as vaias do torcedor grená após o apito final deram o tom da insatisfação e da frustração com o empate do Caxias em 2 a 2 com o São Luiz, no Estádio Centenário. A equipe de Gerson Gusmão deixou escapar uma ótima oportunidade de ampliar sua arrancada positiva na competição.