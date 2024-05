O amigo e colega Ciro Fares lembrou-me na quarta-feira (1º), enquanto assistíamos a uma reportagem na tevê sobre os 30 anos da morte do Ayrton Senna, que, no mesmo ano, dias depois, morreu o poeta e jornalista Mario Quintana. O escritor alegretense (assim como o Ciro), ficou à sombra da comoção nacional em torno do piloto de Fórmula 1. Menos no Rio Grande do Sul. Na época, o Estado decretou luto oficial de três dias, a partir de 5 de maio, data de sua morte.