Nem tudo é explicável. Na última terça-feira (16), o meu parceiro de crônicas, o Carpinejar, publicou em ZH um texto que me desconcertou. E por duas vias. Primeiro, porque ele tem o privilégio de conviver com os pais que já atravessaram a marca dos 80 anos. E, segundo, porque eu tinha escrito essa crônica que vocês leem, ainda na segunda-feira (15), falando justamente sobre os 80 anos do meu tio Nestor. Mais do que coincidência, uma baita sintonia, né?