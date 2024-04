Dia desses escrevi uma reportagem sobre os indígenas da aldeia xokleng, que estão em processo de retomada do seu território ancestral, em São Francisco de Paula. Até aí, tudo bem. Só que recebi alguns e-mails provocativos (no bom sentido). Escreveram sugerindo que eu falasse mais sobre um aspecto em particular e que sutilmente descrevi logo no início da reportagem. Repito aqui, caso alguém não tenha lido: