Semana com três estreias de cinema pra quem gosta de assistir filmes fora da curva (ou da caixa). Nesta terça-feira (5), às 19h30min tem sessão de Levante, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. A produção é estrelada por Domenica Dias, filha do rapper Mano Brown, e dirigida por Lillah Halla.