Salah confirma problemas com Mané durante parceria no Liverpool: 'Profissionais até o fim'

A parceria de seis temporadas entre os atacantes africanos Mohamed Salah e Sadio Mané no Liverpool, que se encerrou em 2022 com a ida do senegalês para o Bayern de Munique, era marcada por tensões nos bastidores, conforme revelou Salah em entrevista ao jornal L'Équipe.

Em nove temporadas com a camisa do Liverpool, Salah se consolidou como o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 244 gols. Protagonista na conquista do Campeonato Inglês nesta temporada, ele também brilhou nos títulos da Liga dos Campeões 2018/2019 e do Campeonato Inglês 2019/2020, que encerrou um jejum de 30 anos. O egípcio é um dos símbolos da era vitoriosa recente do time, com nove títulos.