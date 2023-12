A foto acima é um flagra do divertido ensaio da galera do Cetec. É que vai rolar nesta quarta-feira (13), a partir das 19h, no UCS Teatro, o Cetec Musical 2023, abordando a jornada de descobertas da adolescência. O nome do espetáculo, protagonizado por alunos do 6º ao 9º anos do colégio, é irônico e já entrega o que a plateia vai assistir: Só Mais Cinco Minutinhos.