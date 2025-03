Veja quais vinícolas da Serra  participam de encontro de vinhos em Porto Alegre

Os participantes receberão uma taça e um passaporte digital com as fichas técnicas dos vinhos.

Porto Alegre realiza no final desta semana a segunda edição do Rota Rara — Experiência de Vinhos e 51 vinícolas da Serra estão confirmadas. O grupo se une a mais de 40 de outras regiões do Estado.

O encontro ocorre na sexta-feira (28) e sábado (29) no Vista Pontal e reunirá marcas com perfis bem distintos, desde pequenos e artesanais até quem exportam para diversos países. Serão mais de 100 rótulos disponíveis para degustação em quatro estações temáticas — vinhos espumantes, rosés, brancos e tintos.

Os participantes poderão, além de provar as bebidas, interagir e escolher as preferidas. Eles receberão uma taça e um passaporte digital com as fichas técnicas dos vinhos e, a partir de QR codes, será possível votar nos rótulos favoritos, ajudando a eleger os destaques em oito categorias: espumante, rosé, branco, tinto, custo-benefício, inovação, design e vinho do evento.