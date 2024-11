Gastronomia, varejo e estacionamento rotativo: os possíveis empreendimentos do prédio histórico da Auto Palácio

Parte da história de Caxias do Sul, o prédio da antiga concessionária Auto Palácio deve ganhará um novo uso até a metade do ano que vem. As obras de restauro na esquina das Ruas Sinimbu e Do Guia Lopes, no Centro, começaram há cerca de dois meses e a previsão da incorporadora Tonin Imóveis é que sejam finalizadas em oito meses.