Churrasco árabe: empresa de Caxias do Sul irá lançar novidade em feira em Dubai

Marca caxiense pioneira em churrasqueiras rotativas, a Tomasi está com um novo produto no mercado: um equipamento para churrasco árabe. E onde a novidade será lançada oficialmente? Nos Emirados Árabes durante a GulfHost. O evento, um dos maiores e mais influentes do setor de equipamentos para alimentos e bebidas do mundo, ocorre de 5 a 7 de novembro, em Dubai.