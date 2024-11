O Red Bull Bragantino apresentou nesta quinta-feira o técnico Fernando Seabra, que assinou com o clube paulista até o fim de 2025. O ex-comandante do Cruzeiro admitiu que o momento é delicado, mas negou a alcunha de "salvador da pátria". Na quarta, ele já havia realizado a sua primeira atividade com o elenco, após o acerto que ocorreu no início da semana.