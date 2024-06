CORREÇÃO: A Argenta informou, durante gravação do podcast Caixa-Forte com o presidente Neco Argenta, que um posto Petronas seria inaugurado em São Paulo nesta sexta-feira (14) e seria o primeiro do país em parceria com o grupo da Serra. Porém, depois de publicado corrigiu a informação. Na verdade, trata-se do pré-lançamento da bandeira e a unidade será aberta neste sábado (15). Além disso, informou que a abertura de novos postos em São Paulo deve ocorrer em breve. A manchete e o texto foram alterados às 17h35min.