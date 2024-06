Já está em São Paulo a garrafa de seis litros do Lote 43 da Miolo arrematada por R$ 17,5 mil no leilão online beneficente de vinhos brasileiros ícones e raros promovido pelo braço gaúcho da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). Foi o maior lance da primeira fase do pregão que arrecadou, no total, R$ 52.050 para as vítimas da enchente no Estado.