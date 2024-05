Após seis meses de negociação, a Enttry Software, uma startup caxiense, foi adquirida pela DocService, empresa integrante do LeafNext Group, grupo com bases em Portugal e no Brasil. A operação marca um passo importante nos planos de expansão da DocService, que tem como estratégia investir em tecnologias para expandir as operações. A aquisição da Enttry Software consolida a presença da DocService no mercado de outsourcing de impressão e promete acelerar o desenvolvimento de soluções com uso de Inteligência Artificial (IA).