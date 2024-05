O comitê de crise da CIC Caxias e 22 sindicatos patronais da região estão solicitando ao governo federal a flexibilização das regras trabalhistas durante o período de calamidade pública em parte do Estado. Uma carta foi enviada ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nesta terça-feira (7), com pedido de aplicação da Lei 14.437/22, que permite ações como redução da jornada de trabalho e salário, suspensão temporária do contrato de trabalho, teletrabalho, antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas.