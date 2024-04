Dizem que Caxias do Sul produz de tudo, e a fritadeira exposta no estande da Bicchieri, na ExpoSegh, é prova disso. O equipamento filtra o óleo enquanto os produtos estão ainda sendo fritos. Enquanto a fritadeira trabalha para deixar o alimento pronto, o resíduo do produto é depositado no fundo e, de forma programada, de tempos em tempos, ela executa filtragem sugando o óleo que está no tanque.