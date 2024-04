A terceira edição do Hélice Conecta, evento itinerante do Instituto Hélice, será em Carlos Barbosa, no dia 6 de maio. Gratuito e aberto ao público, o evento ocorre a partir das 18h, no auditório da Sicredi Serrana (Avenida Ivo Tramontina, 777). Inscrições pelo link gzh.rs/helicecarlosbarbosa.