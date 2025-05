RAR apresenta nova marca e projeta alcançar receita de R$ 1 bilhão até 2034

Com a mudança, a Rasip, que era exclusiva para a produção de maçãs, agrega o cultivo de cereais e de leite e passa a se chamar Rasip Agro . A estratégia inclui ainda a criação da Rar Grastonomia, que reúne os lácteos, charcutaria, azeites, acetos balsâmicos, vinagres e vinhos. Dentro dessa unidade estão as submarcas Gran Formaggio Rar e a rede de franquias Spaccio Rar Gastronomia.

A reestruturação da marca ocorre no mês em que a companhia fundada por Raul Anselmo Randon completa 46 anos. A mudança é resultado de um projeto iniciado em 2023 com base em uma pesquisa realizada com 1,3 mil consumidores no Sul e Sudeste do país. O resultado do levantamento mostrou que grande parte dos entrevistados não conhecia a marca.