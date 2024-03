Alunos e funcionários do Senac de Caxias do Sul têm, a partir de agora, benefícios nas consultas realizadas com o aplicativo de telemedicina Olá Doutor. O app oferece desconto de R$ 15, além de um "consulta solidária" para alunos em situação de vulnerabilidade social que não pagam pelos cursos do Senac. Neste caso, o desconto é de R$ 30. As consultam custam a partir de R$ 69.