Um dos espaços mais saborosos da Festa da Uva está quase pronto: o das agroindústrias. Serão 49 da agricultura familiar em uma área viabilizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado — há empreendimentos de diversas regiões do Estado, incluindo Serra, com Caxias, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, Monte Belo do Sul, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul e Pinto Bandeira.