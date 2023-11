2023 vai fechar com saldo muito positivo para a Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul (Caaf). O faturamento, até agora, já ultrapassou R$ 26 milhões: são R$ 10 milhões a mais do que em 2022. Para o ano que vem, a meta é R$ 30 milhões.