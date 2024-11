O Inter está cada vez mais maduro

A goleada aplicada pelo Inter no Beira-Rio é de extrema maturidade. A forma como o time treinado por Roger Machado envolveu o Bragantino e fez eles acreditarem que era possível sorte melhor é admirável. Isso porque no momento certo o time colorado deu golpes que definiram o jogo por completo. A leitura da partida e a tranquilidade durante os 90 minutos expressam essa maturidade no campo.