O desempenho do setor moveleiro em Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul e Santa Tereza em 2023 não deve ser muito diferente ao do ano passado. Balanço divulgado pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) nesta segunda-feira (11) aponta que o faturamento total deste ano deverá ser bem próximo ao de 2022, que foi de R$ 3,1 bilhões.