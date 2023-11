Em 2017, a Serra tinha uma área de alho plantada de 2,3 mil hectares. Hoje, são 900 hectares. A redução expressiva em seis anos está atrelada a fatores como a entrada do alho argentino no Brasil, conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, Ricardo Pagno. Segundo ele, a concorrência tem sido desleal. As safras coincidem e o país vizinho tem preços subfaturados.