Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

A conhecida designer de interiores Margaret Telles De Zorzi, aniversariante de ontem, ganhou no sábado, dia 8, do marido, João Batista De Zorzi, e das filhas Lilian e Adriane De Zorzi, uma festa conceitual com pompa e circunstância inspirada no elegante universo de Coco Chanel e com muitas referências à França, tanto é que havia os ambientes Le Fumoir, no lado externo, e uma Pâtisserie, nos salões do Intercity Caxias do Sul. Margaret vestia um look na cor vermelha, assinado pela estilista Carla Negri, e foi o centro das atenções de familiares e muitos amigos, somando duas centenas de pessoas, para celebrar a data querida.