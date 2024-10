Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Depois do sucesso da 7ª Jornada de Onco-Mastologia do Hospital Geral, entre os dias 10 e 11 de outubro, a médica Janaína Brollo, umas das criadoras do Banco de Perucas do HG, arregimentou madrinhas para a realização da Balada Pink, na noite de sábado, 12. A função foi em prol do Banco de Perucas, com direito a show com o repertório de rock da banda Theoria do Kaos, e ocupou a pista da Lux.