Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Gilmar Marcilio, escritor, filósofo e palestrante, voltou a movimentar seu dedicado fã-clube, terça-feira, quando compartilhava descobertas e ensinamentos sobre o tema “Sexo é do bom, amor é do bem”, título do conteúdo parafraseado da canção de Rita Lee. A palestra que ocupou a Boccati foi seguida de coquetel assinado por Liliane Trenin harmonizado com finos vinhos e espumantes da famosa adega. Estiveram por lá, também, entre tantos os casais Paulo e Henriette Cará, Mauro Nesello e Verônica Sassi, Fábio e Fabrícia Bazei, Francisco Werner e Solange de Lima, Michel Golin e Adriane Karkow, e Caio Doi e Fran Wiczneski.