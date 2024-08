A dermatologista Rafaela Bergmann Correia faz do trabalho combustível para a superação

Com uma vida dedicada aos estudos e ao aprimoramento constante, a médica dermatologista Rafaela Bergmann Correia constrói uma trajetória inspiradora. A filha de Norberto Correia e Juliana Anita Bergmann, nasceu em Joinville, Santa Catarina, e cresceu em Caxias do Sul, cidade que ela transformou em berço esplêndido. Especialista, sempre demonstrou uma inclinação natural para cuidar das pessoas, influenciada pela proximidade com o consultório odontológico de sua mãe, onde muitas vezes atuou como secretária, e fez dessa experiência inicial, combinada com as memórias afetivas que cultivou na infância na casa dos avós maternos, Monica Calcagnotto e Ruy Bergmann (in memoriam), viveu em meio à natureza, que moldou sua sensibilidade e seu desejo de ajudar o próximo.