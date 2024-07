Véra Stedile Zattera voltará a apresentar mais conteúdo de sua extensa produção historiográfica. No dia 18 de agosto, um domingo, às 18h, ela promoverá sessão de autógrafos, na Igreja São Pelegrino, de seu mais recente livro intitulado Aldo Daniele Locatelli. A obra enaltece o pintor ítalo-brasileiro de grande importância no cenário artístico do Rio Grande do Sul.