Empresário do entretenimento Saulo Zanotto abre a temporada de festas. Nesta sexta-feira, ele reserva o Café de La Musique para apresentar o projeto Happy New Feelings com participação dos empresários e dentistas Douglas Mattiolo, Gabriel Grillo e Vinicius Passos. Na ocasião, o anfitrião promete uma noite para evocar novas energias para o ano que se iniciou e leva à cena os DJs Guz Zanotto, Marlon Mattos e ROZA. E a função não para por aí, Zanotto dará sequência também na programação do Bulls Brasil, neste sábado, 13, com o show nacional protagonizado por Sâmi Rico, filho do ícone do sertanejo raiz José Rico, da dupla com Milionário. Por lá, a noite terá reverberação nas pick-ups do DJ Luciano Lancini que colocará à prova sua contagiante setlist temática.