A diretoria da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul comunica os apaixonados por vinhos que estão abertas as inscrições para a primeira turma de 2024 do curso Sommelier Profissional. Interessados já podem se inscrever no link da bio pelo @abs.rs, no Instagram. Os associados da instituição garantem uma experiência imperdível, com imersões presenciais que se iniciarão no dia 15 de março. Além das vivências práticas de harmonização de vinhos, realizarão visitas exclusivas a vinícolas da Serra gaúcha. Ao fim da jornada, os novos sommeliers receberão o certificado reconhecido pela Association de la Sommellerie Internationale. Os professores são donos de certificações internacionais e ampla bagagem na área.