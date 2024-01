Fernando Bertotto, presidente da 34ª edição da Festa Nacional da Uva, ao lado da rainha 2024 Lizandra Mello Chinali e das princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho serão anfitriões da Olímpiada Colonial 2024, edição que evidencia os 30 anos do projeto. A prova que marca o início da competição, destinada aos profissionais da imprensa, ocorrerá neste sábado, dia 13, no estacionamento do Shopping Villagio Caxias, a partir das 9h30min, com as atenções do superintendente do empreendimento, David Hunner. Até o dia 3 de março, os jogos ocorrerão concomitante à Festuva, que se iniciará no dia 15 de fevereiro, e percorrerá diversos lugares da cidade, com o intuito de valorizar o trabalho e o cotidiano daqueles que construíram a história de Caxias do Sul, como Galópolis, São Luís da 6ª Légua, Criúva, Forqueta e Fazenda Souza. A próxima prova está agendada para o sábado, dia 20, em frente à Igreja Nossa Senhora Das Neves, na Linha 40. Toda a comunidade é convidada para conferir e se divertir. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no local das provas.