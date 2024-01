O médico Leandro Antônio König, sua mulher, Mari Nora e o filho caçula, Caetano, celebraram em grande estilo, a formatura da filha de Leandro, Ana Carolina de Moura König, graduada no curso de medicina pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em baile que ocupou os salões do Grêmio Náutico União em Porto Alegre, no último sábado.