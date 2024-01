A caxiense Cristiane Eloisa Bertoluci, filha de Luiz Querino Bertoluci e Julieta Ballardin Bertoluci, apaixonada pela vida, cresceu no núcleo de uma família amorosa e criativa. Dividindo os dias, há 16 anos, entre Caxias do Sul e São Paulo, Cris relembra a infância com os jogos de rua e os encantos do tricô, observando sua mãe. Foram as lições de crochê com a habilidade de sua avó paterna, Valdira Padilha (in memoriam), porém, que revelaram para a então menina, um aprendizado que marcou o modo como ela enxerga o mundo e faz suas escolhas.