Abraçamos a chegada de 2024 com o brilho de Luiz Henrique Foscarini, o Kaike, famoso make-up designer, que há 14 anos se dedica ao universo da beleza em Caxias do Sul. Aos 34 de idade, carrega na bagagem um tempo repleto de amor e doçura, vínculos afetivos diretamente ligados aos seus pais, Ivanir João Foscarini e Negersi Inês Becchi. Neste bate-papo, ele recordou com carinho dos momentos simples e genuínos, da simplicidade e das doces festas de aniversário na infância – memórias que o transbordam em sentimentos.