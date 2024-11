Ministério das Mulheres confirma que Caxias do Sul vai ter Casa da Mulher Brasileira

A vereadora Rose Frigeri (PT), que cumpre agendas em Brasília, anunciou à coluna e em rede social que recebeu na segunda-feira (25/11) à tarde, em reunião na Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres, no Ministério das Mulheres, a confirmação de que Caxias do Sul vai ter uma Casa da Mulher Brasileira. A informação foi confirmada a Rose (à esquerda na foto acima) pela secretária de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres, Denise Motta Dau (D), e pelo coordenador-geral de Infraestrutura do ministério, responsável por todas as Casas da Mulher Brasileira, Marcelo Seferin Pontes (na foto acima).