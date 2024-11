Governo é o mesmo em Caxias do Sul e não precisa transição, cobra Scalco. "Por que esperar mais 2 meses? Está na hora de começar já a atitude"

O ex-candidato a prefeito de Caxias do Sul, vereador Mauricio Scalco (PL), utilizou espaço para manifestações livres na sessão desta quarta-feira da Câmara para cobrar que a continuidade do atual governo se estabeleça “já”, com as medidas que ele chamou de “choque de gestão”, sem esperar pelo início da próxima gestão. Em entrevista ao Pioneiro, no seu primeiro dia após ser eleito, o prefeito Adiló frisou a necessidade de alinhar o que será feito a partir de 2025 e falou até na criação de um “grupo de transição”.