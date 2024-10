Surge reação dentro do PDT local sobre posição no 2º turno da eleição a prefeito de Caxias do Sul

Surgiu a primeira reação concreta dentro do PDT à decisão da executiva do partido de adotar neutralidade no segundo turno da eleição à prefeitura de Caxias do Sul e à determinação de que, “ao optar pela neutralidade, (a executiva) indica aos filiados que abstenham-se de fazer campanha”. Os ex-presidentes Alfredo Paim e Pedro Incerti assinaram a nota “Caxias acima de todos”, divulgada nesta terça-feira, em que criticam a decisão da executiva, “sem consultar o diretório” e defendem o voto em Adiló Didomenico (PSDB).