O duro recado da abstenção e dos votos brancos e nulos em Caxias do Sul para a política tradicional

O índice de abstenção na eleição em primeiro turno em Caxias do Sul é assombroso. Ficou em 25,13% do eleitorado, o que corresponde a 87.257 eleitores que não foram votar. Foi maior do que no ano da pandemia quando a abstenção chegou a 24,79%. Já a eleição de 2016 ficou na média histórica, com índice de 8,87%. Ou seja, a abstenção de agora triplicou a média histórica. Abstenção significa que os eleitores não se dignaram a sair de casa para exercer o direito de escolher o melhor para a cidade. Não se sentiram motivados a isso.