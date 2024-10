Candidato Scalco à prefeitura de Caxias ganha apoio de Zema, governador de Minas Gerais

O candidato Mauricio Scalco (PL) recebeu o apoio formal do governador Romeu Zema (Novo) a sua candidatura à prefeitura de Caxias do Sul. O apoio se materializou em uma gravação (ao lado) para ser exibida no horário eleitoral em rádio e tevê nesta reta final da campanha. Scalco foi ao encontro de Zema nesta segunda-feira, em Porto Alegre, para a gravação. O ex-presidente Jair Bolsonaro também tem sido presença frequente no horário eleitoral do candidato do PL.