Alunos do Cetec da UCS levam projeto para prevenir enchentes em pequenos municípios à Assembleia

Três alunos do 2º ano do Ensino Médio do Cetec, o Centro Tecnológico da UCS, de Caxias do Sul, apresentaram na manhã desta quarta-feira, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, um projeto de escoamento e drenagem para o município de Muçum, um dos mais atingidos nas recentes enchentes. Os alunos Manoela Cobalchini da Costa, Felipe Tomasi Caliendo e Helena Wartha Bolzon (da esquerda para a direita na foto acima) apresentaram diretrizes para planos de drenagem urbana e política de manejo de águas pluviais na bacia Taquari-Antas para municípios com faixa populacional inferior a 20 mil habitantes.