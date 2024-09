Campus na Serra é bom para a UFRGS

A reitora eleita da UFRGS, Marcia Barbosa, que toma posse em 21 de setembro à frente da universidade, visitará a 4ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação) e a Secretaria Municipal da Educação nesta segunda-feira (9/9), quando vem a Caxias para conferir as instalações do Campus 8. À tarde, deve visitar o local, principal alternativa para sediar o campus da Serra, com o reitor da UCS, Gelson Rech, e depois se reunirá com o Fórum de Entidades formado em mobilização pela universidade federal.