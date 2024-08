A partir de terça, sessões ao vivo estão suspensas

A programação da TV Câmara (canal 16 da NET) sofrerá mudanças a partir da próxima semana em razão do período eleitoral. As sessões ordinárias deixam de ser transmitidas ao vivo já a partir da terça-feira. A interrupção alcança as extraordinárias, sessões solenes, audiências públicas e reuniões abertas das comissões e frentes parlamentares, estendendo-se até 6 de outubro. Caso houver segundo turno, a suspensão se estenderá até 27 de outubro. As audiências públicas de realização legal obrigatória e as necessárias para a validade do processo legislativo continuarão sendo transmitidas ao vivo.