A visita do vice-presidente Geraldo Alckmin a Caxias do Sul, agendada ainda em abril, antes do desastre climático que assolou o Rio Grande, quando uma comitiva de caxienses cumpriu roteiro em Brasília, frustrou expectativas, especialmente da área empresarial. Os anúncios não foram exatamente novidades, e o principal deles, uma linha de crédito para empresas atingidas no valor de R$ 15 bilhões, ainda ficou condicionado à finalização dos detalhes entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de uma medida provisória. Essa MP alinhará programas de apoio com foco nas grandes indústrias com investimento de até R$ 15 bilhões.