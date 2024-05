O ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou nesta segunda-feira, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, que recurso existe para a reconstrução de estradas destruídas pela intensa chuva da semana passada. Acenou com R$ 1 bilhão em recursos extraordinários, além de R$ 1,7 bilhão da dotação orçamentária em curso para rodovias federais gaúchas. Será preciso à região percorrer o caminho para credenciar e buscar prioridade para a BR-116, trecho entre Caxias do Sul e Vila Cristina, que está bloqueada em quatro pontos, e para a BR-470, na Ponte dos Arcos, que interrompe a ligação da Serra com a região de Veranópolis e dali, com o Planalto Médio e Zona da Produção. Se o momento ainda é de socorro, resgate e ajuda humanitária, a logística rodoviária é vital para auxílio, socorro e transporte de suprimentos essenciais.