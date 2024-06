Os socialistas caxienses recepcionaram o vice-presidente Geraldo Alckmin com festa e atenção na visita que ele fez a Caxias do Sul nesta segunda-feira (27/5). A Câmara Vereadores esteve representada pela presidente Marisol Santos (PSDB, que não está na foto) e mais oito vereadores: os petistas Lucas Caregnato, Rose Frigeri e Estela Balardin, os socialistas Zé Dambrós e Wagner Petrini, mais Rafael Bueno (PDT), Renato Oliveira (PCdoB) e Juliano Valim (PSD). Gilfredo De Camillis, do PSB, mesmo partido de Alckmin, não foi à CIC receber o vice-presidente e seu colega de sigla.