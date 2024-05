A Estrada do Vinho é alternativa para veículos leves ao trajeto da BR-116 de Caxias do Sul para Vila Cristina, que foi levado pelas águas. A prefeitura sabe disso e tem trabalhado pela liberação da via, que liga Caxias do Sul, a partir do bairro São Caetano, até a RS-452, em Vila Cristina. Desde domingo, houve liberação da estrada, ela voltou a ser bloqueada e foi liberada outra vez, com restrições.