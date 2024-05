É preciso "cair a ficha" para os administradores públicos de que os parâmetros são outros. Essa foi a sinalização do governo federal. A promessa e o compromisso são de que as obras de reconstrução de rodovias destruídas pelas enchentes vão acontecer com agilidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua primeira visita ao Estado – ele vem pela terceira vez ao RS amanhã –, deixou claro que obstáculos da burocracia para acesso a recursos serão removidos.