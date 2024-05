Os efeitos da tragédia climática sobre Caxias do Sul, especialmente em Galópolis, relativizou na sessão de ontem da Câmara um programa do governo municipal considerado exitoso e que até então, goza praticamente de unanimidade, considerando o benefício para centenas de famílias, de conceder títulos de regularização fundiária. Em Galópolis, as sete mortes havidas nesta tragédia climática relacionam-se a deslizamentos de terras que levaram moradias em áreas de risco. Houve manifestações de ressalva ao programa e de continuidade a ele. Confira: